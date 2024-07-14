Не Кличко и Усик. Джошуа назвал боксера, чей удар нанес больше всего боли

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа назвал боксера, который дал ему один из самых тяжелых боев. Энтони вспомнил поражение в финале чемпионата мира по боксу в 2011 году от азербайджанского боксера Магомедрасула Меджидова.

«Мне очень запомнился тяжелый бой в 2011 году, финал чемпионата мира против боксера из Азербайджана Меджидова. Он нокаутировал всех на пути к финалу, у нас был настоящий бой, он был очень сильным.

Я был неопытным, делал нелепые ошибки, и попался на один из его ударов и бум! Я никогда не забуду тот удар, он нанес мне эмоциональную и физическую боль. Я проиграл в одно очко», – вспомнил Джошуа.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике Даниэле Дюбуа и вспомнил об Александре Усике.

sport.ua