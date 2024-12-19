Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Сегодня, состоялась финальная пресс-конференция между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перед их поединком 21 декабря. После ответов на вопросы боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Пресс-конференцию посетил чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Усик и Дюбуа встретились после пресс-конференции и проявили взаимное уважение. Чемпионы обняли друг друга и пожали руки.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

ВИДЕО. Следующий соперник? Усик встретился с Дюбуа накануне боя с Фьюри

sport.ua