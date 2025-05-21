Украинский супертяж проведет бой в Германии. Соперник работал с Кингом

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Выхрист

Как стало известно Sport.ua, украинский супертяжеловес-профессионал Виктор Выхрист 7 июня в немецком Гамбурге проведет 6-раундовый рейтинговый бой с 41-летним американцем Кристофером Лавджоем.

По имеющейся информации соперник Выхриста провел на профи-ринге 22 поединка, одержал 20 побед. В свое время Лавджой входил в топ-15 рейтинга WBA, организацией его боев занимался легендарный промоутер Дон Кинг – экс-промоутер Майка Тайсона и ряда других легенд бокса.

Для 32-летнего Выхриста это будет 16 поединок на профи-ринге, одержано 14 побед, последнюю – в апреле над американцем Райделом Букером в немецком Потсдаме.

Известно, что украинский боксер со своей командой уже находится в Гамбурге, где целенаправленно готовится к бою с опытным визави, одним из «козырей» которого является сильный удар. Впрочем, украинец также настраивается на тяжелый бой, в котором имеет целью одержать победу.

Ранее мы сообщали, что известный боксер Виктор Выхрист оценил шансы украинца Александра Усика на предстоящий бой в Лондоне против Даниэля Дюбуа.

sport.ua