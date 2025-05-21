В FIA уточнили формат комендантского часа в Монако

В связи с уникальными логистическими проблемами при проведении ГП Монако в FIA изменили формат комендантского часа для сотрудников команд, работающих с шинами – только на этой трассе и только в этот уик-энд.

В среду, четверг и пятницу продолжительность периода, когда запрещена любая работа, связанная с машинами, будет сокращена на три часа для максимум шести сотрудников исключительно для подготовки шин. Имена этих сотрудников команды должны сообщить FIA по электронной почте не позднее начала комендантского часа в соответствующий день.

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