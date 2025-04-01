Беат Цендер ушёл с руководящих постов в Sauber

Сегодня последний день работы Беата Цендера на руководящей должности в Sauber. С 1 апреля недавно покинувший пост спортивного директора Red Bull Джонатан Уитли приступит к работе в качестве босса команды, а Цендера на посту спортивного директора сменит Игнасио «Иньяки» Руэда.

Цендер пришёл в команду из Хинвила ещё в 80-х, когда она выступала в гонках на выносливость, сменил несколько руководящих постов, а в 2025-м станет «директором авторских программ и операций» (director of signature programs and operations).

59-летний Цендер заявил в интервью Blick, что он не слишком расстроен.

Беат Цендер: «Я езжу на все этапы с Sauber уже 37 лет. И в этом году обязательно приеду в Имолу, где команда будет отмечать свой 600-й Гран При. Кто бы мог подумать об этом, когда я отправлялся на свой первый Гран При, в Южную Африку в 1993 году?

Все в команде рады приходу Уитли. А я рад, что после 571 Гран При больше не буду руководить. Но, конечно, я буду выполнять в команде определённую работу».

Источник