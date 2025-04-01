Юта с Михайлюком проиграла Шарлотт, Лейкерс дома победили Хьюстон в НБА

Святослав набрал в игре 2 очка, а также совершил 2 подбора и 2 передачи

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта на выезде уступила Шарлотт — 106:110. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк набрал в матче 2 очка, а также совершил 2 подбора и 2 передачи. В другом матче Лейкерс без украинца Алексея Лэня дома победили Хьюстон — 104:98.

Вашингтон Уизардс — Майами Хит — 94:120 (23:36, 24:22, 28:34, 19:28)

Индиана Пэйсерс — Сакраменто Кингз — 111:109 (27:28, 27:32, 27:26, 30:23)

Орландо Мэджик — Лос-Анджелес Клипперс — 87:96 (28:22, 19:23, 19:24, 21:27)

Шарлотт Хорнетс — Юта Джаз — 110:106 (28:21, 26:26, 26:31, 30:28)

Мемфис Гриззлис — Бостон Селтикс — 103:117 (32:25, 29:41, 24:26, 18:25)

Оклахома-Сити Тандер — Чикаго Буллз — 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43)

Даллас Маверикс — Бруклин Нетс — 109:113 (29:25, 34:33, 24:26, 22:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс — 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21)

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