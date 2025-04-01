Стало известно, в какой организации состоится бой Усика и Джейка Пола

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) планирует провести бой по правилам смешанных единоборств с известным американским блогером Джейком Полом (11–1, 7 КО).

Президент одной из сильнейших организаций в мире ММА – PFL – Донн Дэвис сообщил, что намерен организовать такой поединок в 2026 году:

«Бой Александра Усика против Джейка Пола в смешанных единоборствах состоится в PFL. 2026 год – идеальный вариант для боя украинца против американца».

В 2025 году блогер подписал контракт с PFL, поэтому никаких проблем с организацией боя не будет. Понадобится всего лишь согласие самого украинца. В последнем поединке Усик одолел британского претендента Тайсона Фьюри (UD 12), а Пол легко разобрался с легендарным соотечественником Майком Тайсоном (UD 8).

sport.ua