Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Денис Беринчик рассказал о проблемах, которые у него были в детстве.

«Когда я был молодым, то попал в тюрьму, уже тогда я занимался боксом. Потом я вышел, снова начал тренироваться, поступил в институт. Это была победа над собой, ведь это меня не сломало, я смог оставить все вредные привычки», – сказал Беринчик.

Ранее боксер Денис Беринчик высказался о своем следующем сопернике Кейшоне Дэвисе, с которым украинец проведет свою первую защиту титула WBО.

Бой между Дэвисом и Беринчиком состоится уже 14 февраля 2025 года.

sport.ua