Ломаченко рассказал, кто убедил его продолжить карьеру после боя с Хейни

Top Rank Boxing. Джордж Камбосос и Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в легком весе украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) после победы над австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 KO) рассказал, кто убедил его продолжить карьеру после поражения от с Хейни.

«Этот титул для него, потому что после Хэйни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Мне это не было нужно. После боя с Хейни я доказал все для себя в боксе, и мне не нужно было продолжать. Но мой отец каждый день присылал мне новости обо мне, хайлайты моих последних боев. Я чувствовал, что он хочет продолжить, снова завоевать титул.

Он сказал мне: «Эй, нам необходимо сделать это еще один раз. Нам нужно снова подраться за титул». Это было тяжелое решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью и своего отца», – сказал Василий.

Ранее Ломаченко не один раз говорил, что судьи «ограбили» его в бою с Хейни.

sport.ua