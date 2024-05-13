В Монако особым образом почтили память Айртона Сенны

Все, кому в этот уик-энд довелось побывать на Историческом Гран При Монако или хотя бы следить за ним онлайн, стали свидетелями редкого зрелища: по легендарной трассе проехали машины, на которых в своё время на разных стадиях карьеры выступал Айртон Сенна.

В этом году исполнилось 30 лет со дня гибели великого бразильского гонщика, и в Автоклубе Монако решили особым образом почтить его память. Организаторам исторического Гран При удалось собрать технику, так или иначе связанную с Сенной, и провести её показательные заезды, хотя это скорее можно назвать парадом. Что, конечно, по-своему символично, ведь он шесть раз выигрывал гонки, проходившие на узких улицах средиземноморского княжества.

Габриэль Бортолето, действующий чемпион Формулы 3, пилотировал старый карт Сенны – эта машина, выпущенная в 1977 году, ныне находится в личной коллекции Зака Брауна, главы McLaren Racing.

Кристина Гутьеррес учится в Гоночной академии McLaren, и она села за руль машины Формулы Ford, на которой Сенна выступал за команду Van Diemen в 1982 году, выиграв первенства Великобритании и Европы. Эдди Ирвайн проехал по трассе на Ralt RT3 Формулы 3 – на этой машине бразилец в 1983-м выиграл Гран При Макао. Стефан Йоханссон был напарником Сенны в 1984-м, когда будущий трёхкратный чемпион мира дебютировал в Формуле 1 в составе команды Toleman – в этот уик-энд швед пилотировал самую первую машину Айртона, TG184 с двигателем Hart.

Тьери Бутсен – один из тех, кто может сказать, что был другом Сенны, и сейчас в Монако он вывел на трассу Lotus 97T, на которой тот выступал в 1985 году и одержал свои первые победы, выиграв Гран При Португалии и Бельгии.

Наконец, Бруно Сенне было доверено проехать несколько кругов на McLaren MP4/5B, на которой его родной дядя выступал в 1990-м и завоевал свой второй титул.

В субботу всех этих гонщиков лично приветствовал Князь Альбер II, правда, в торжественном событии не смог участвовать Йоханссон, поскольку двигатель Hart на машине Toleman предательски отказал во время показательного заезда. Впрочем, ничего удивительного, всё-таки техника старая, созданная четыре десятилетия назад, но надо полагать, это небольшое происшествие не испортило настроения ни гонщикам, ни публике.

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