Марко: Авария в Баку осложнит нашу работу в Сингапуре

В Баку Серхио Перес претендовал как минимум на место на подиуме, однако за три круга до финиша произошёл весьма серьёзный инцидент, в результате которого мексиканский гонщик Red Bull Racing и Карлос Сайнс сошли с дистанции Гран При Азербайджана.

Стюарды не стали применять никаких санкций, поскольку сочли, что ни на кого из участников аварии нельзя возлагать основную ответственность за случившееся. Но у Хельмута Марко, автоспортивного консультанта компании Red Bull, разумеется, иное мнение…

«Я видел, как Сайнс неожиданно сместился влево, что и привело к аварии, – заявил Марко в эфире телеканала Sky Deutschland. – Не думаю, что была какая-то необходимость провоцировать нечто подобное за пару кругов до конца гонки.

Перес намного лучше вышел из поворота. Разумеется, он не предпринимал никаких преднамеренных действий, он просто оставался на своей траектории. Когда подобные инциденты происходят с какими-то новичками, это не удивляет, но такое не может происходить с двумя столь опытными гонщиками. Из-за этого мы потеряли много очков.

Остаётся только сожалеть, ведь теперь в Сингапуре нам придётся решать ещё более сложные задачи. И ещё предстоит проверить, сможем ли мы восстановить машину Серхио. Впрочем, собрать-то мы её сможем, но работы придётся производить не так, как мы планировали.

Прежде всего на первой тренировке на сингапурской трассе будет невозможно готовиться к квалификации и гонке так, как мы планировали, а это создаст очень серьёзные помехи».

Далее Марко пояснил, что из-за повреждений, полученных машиной мексиканца, у Red Bull Racing не будет возможности проводить нормальное сравнение двух разных конфигураций RB20.

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