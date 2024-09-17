Сеул. Радукану на двух тай-брейках обыграла Стёрнс, Анисимова победила седьмую сеяную

На турнире WTA 500 в Южной Корее завершились матчи первого круга

Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хейли Баптист (США) – Слоан Стивенс (США) 7:6(4), 6:2

Эмма Радукану (Великобритания) – Пэйтон Стёрнс (США) 7:6(4), 7:6(5)

Полина Кудерметова (-, LL) – Присцилла Хон (Австралия, Q) 7:5, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Чан Су Чон (Южная Корея, WC) 7:6(4), 4:6, 6:3

Аманда Анисимова (США) – Юлия Путинцева (Казахстан, 6) 6:3, 7:6(5)

Виктория Томова (Болгария) – Татьяна Мария (Германия) 6:2, 1:6, 6:0

Эмма Радукану во второй раз в этом году смогла обыграть Пэйтон Стёрнс. В августе теннисистки встречались во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне. Дальше британка сыграет против Юань Юэ, которая в прошлом сезоне дошла до финала в Сеуле.

Аманда Анисимова одержала вторую победу в трёх матчах против Путинцевой. Их предыдущие две встречи состоялись в 2022 году. За выход в четвертьфинал американка будет бороться с Викторией Томовой, которую обыграла в 2020 году на US Open.

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