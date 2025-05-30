Ролан Гаррос. Даяна Ястремская против Людмилы Самсоновой в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в третьем круге на Открытом чемпионате Франции. Матч против “нейтральной” Людмилы Самсоновой пройдет вторым запуском на Корте №7 (начало ориентировочно в 13:30 по киевскому времени).
Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 251/182
Призовые за карьеру: $5,219,213
Дата рождения: 11/11/1998 (26 лет)
Место рождения: Оленегорск, россия
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 5 (2024 – ‘s-Hertogenbosch; 2022 – Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 – Berlin)
Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 30/05/2025): 321/207
Призовые за карьеру: $6,585,937
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H2H: 0-0
Путь на турнире:
Даяна Ястремская
R1: Дестани Аява (Австралия, WC) 7:5, 6:1
R2: Диана Шнайдер (-, 11) 7:5, 7:5
Людмила Самсонова
R1: Маяр Шериф (Египет) 7:6(3), 6:2
R2: Лейре Ромеро Гормас (Испания, Q) 6:3, 6:3
История на турнире
Даяна Ястремская – 5/5 | Ястремская шестой раз играет на Ролан Гаррос. В предыдущем сезоне она показала свой лучший результат, дойдя до третьего круга.
Людмила Самсонова – 6/6 | Самсонова шестой раз принимает участие в основной сетке турнира. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.
Выступления на грунте (на 30/05/2025):
Даяна Ястремская – 82/43 (5/3 в этом году)
Людмила Самсонова – 87/74 (7/4 в этом году)
Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)
Даяна Ястремская – 15/11
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1
WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1
WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1
WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4
Людмила Самсонова – 14/12
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
WTA 1000 – 6/6 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R2, Мадрид – R3, Рим – R2
WTA 500 – 3/4 | Брисбен – R1, Аделаида – 1/2, Абу-Даби – R1, Штутгарт – R1
WTA 250 – 4/1 | Страсбург – Финал
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская – В, В, П, П, В
Диана Шнайдер – В, В, П, В, В
Национальный фактор:
Даяна Ястремская – 21/22 | Ястремская в этом году пять раз встречалась с представительницами россии: проиграла Анастасии Потаповой в Брисбене и Риме, а также Екатерине Александровой в Линце, победила Потапову в Дубае и Диану Шнайдер на Ролан Гаррос.
Людмила Самсонова – 6/3 | Самсонова в этом сезоне сыграла один матч против украинки – проиграла Юлии Стародубцевой в Мадриде.
• Даяна Ястремская проведет 235-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 114 побед (49%);
• Людмила Самсонова проведет 246-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 139 побед (57%).
• Даяна Ястремская проведет 42-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 21 победа (51%);
• Людмила Самсонова проведет 43-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 23 победы (55%).
• Даяна Ястремская 8-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). 2 раза она проходила дальше (на Уимблдоне и Australian Open). В прошлом году она уступила в Париже на этой стадии Коко Гауфф.
• Людмила Самсонова 7-й раз сыграет в третьем круге на турнире Grand Slam (2-й раз в Париже) и будет бороться за четвертую победу на этой стадии. В 2024 году она проиграла в третьем круге Ролан Гаррос Элизабетте Коччаретто.
Победительница этого матча получит 265 000 евро призовых и 200 рейтинговых очков. Проигравшая – 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков.
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