Ролан Гаррос. Даяна Ястремская против Людмилы Самсоновой в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в третьем круге на Открытом чемпионате Франции. Матч против “нейтральной” Людмилы Самсоновой пройдет вторым запуском на Корте №7 (начало ориентировочно в 13:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 251/182

Призовые за карьеру: $5,219,213



Дата рождения: 11/11/1998 (26 лет)

Место рождения: Оленегорск, россия

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2024 – ‘s-Hertogenbosch; 2022 – Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 – Berlin)

Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 30/05/2025): 321/207

Призовые за карьеру: $6,585,937

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H2H: 0-0

Путь на турнире:

Даяна Ястремская

R1: Дестани Аява (Австралия, WC) 7:5, 6:1

R2: Диана Шнайдер (-, 11) 7:5, 7:5

Людмила Самсонова

R1: Маяр Шериф (Египет) 7:6(3), 6:2

R2: Лейре Ромеро Гормас (Испания, Q) 6:3, 6:3

История на турнире

Даяна Ястремская – 5/5 | Ястремская шестой раз играет на Ролан Гаррос. В предыдущем сезоне она показала свой лучший результат, дойдя до третьего круга.

Людмила Самсонова – 6/6 | Самсонова шестой раз принимает участие в основной сетке турнира. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.

Выступления на грунте (на 30/05/2025):

Даяна Ястремская – 82/43 (5/3 в этом году)

Людмила Самсонова – 87/74 (7/4 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Даяна Ястремская – 15/11

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 5/5 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Людмила Самсонова – 14/12

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 6/6 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R2, Мадрид – R3, Рим – R2

WTA 500 – 3/4 | Брисбен – R1, Аделаида – 1/2, Абу-Даби – R1, Штутгарт – R1

WTA 250 – 4/1 | Страсбург – Финал

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, П, П, В

Диана Шнайдер – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 21/22 | Ястремская в этом году пять раз встречалась с представительницами россии: проиграла Анастасии Потаповой в Брисбене и Риме, а также Екатерине Александровой в Линце, победила Потапову в Дубае и Диану Шнайдер на Ролан Гаррос.

Людмила Самсонова – 6/3 | Самсонова в этом сезоне сыграла один матч против украинки – проиграла Юлии Стародубцевой в Мадриде.

• Даяна Ястремская проведет 235-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 114 побед (49%);

• Людмила Самсонова проведет 246-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 139 побед (57%).

• Даяна Ястремская проведет 42-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 21 победа (51%);

• Людмила Самсонова проведет 43-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 23 победы (55%).

• Даяна Ястремская 8-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). 2 раза она проходила дальше (на Уимблдоне и Australian Open). В прошлом году она уступила в Париже на этой стадии Коко Гауфф.

• Людмила Самсонова 7-й раз сыграет в третьем круге на турнире Grand Slam (2-й раз в Париже) и будет бороться за четвертую победу на этой стадии. В 2024 году она проиграла в третьем круге Ролан Гаррос Элизабетте Коччаретто.

Победительница этого матча получит 265 000 евро призовых и 200 рейтинговых очков. Проигравшая – 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков.

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btu.org.ua