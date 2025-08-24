Украинцы на турнирах ITF 24 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Шон Кенин (Франция) 6:1, 2:6, 0:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Тимофей Милованов (Украина) – Михаил Цапенко (-) 6:1, 6:0
Данил Семенов (Украина) – Лео Паде (Германия) 1:6, 0:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Василий Макаренко (Украина) – Милош Срока (Польша) 2:6, 1:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Ева Галиевская (Украина) – Анна-Мария Чирита (Румыния) 6:0, 6:1
Мария Емшанова (Украина) – Алессия Маринеску (Румыния) 6:3, 6:2
Мария Дробышева (Украина) – Мария-Мируна Энеску (Румыния) 6:0, 6:1
Александра Предыбайло (Украина) – София Прутян (Румыния) 6:1, 6:3
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
10:00 | Дарья Есипчук (Украина, 1) – Джули Гроос (Германия) 6:1, 6:1
Дарья Волкова (Украина) – Полина Лейкина (-, 2) 4:6, 3:6
Полина Исакова (Украина) – Холли Хатчинсон (Великобритания, 5) 6:1, 6:0
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Владислав Орлов (Украина, 3) – Кароль Филар (Польша) 6:7(9), 4:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Александр Грекул (Украина) – Стефан Бланше (Австралия, 15) відмова
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Антон Марченко (Украина) – Мирча Мортасифу (Румыния) 6:2, 6:3
Артем Худа (Украина) – Влад Ион Тугулеску (Румыния, ALT) 6:1, 6:0
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Максим Хливнюк (Украина) – Мартин Мюллер (Австрия) 5:7, 6:3, 16-14
Константин Аксенов (Украина) – Лео Гутяхр (Австрия, WC) 1:6, 5:7
Андрей Порицкий (Украина, 7) – Патрик Малик (Австрия) 6:3, 6:0
Артем Мухтарулин (Украина) – Данэль Биен (Чехия) 3:6, 1:6