Эндрю Шовлин: Мы извлечём урок из неудачного опыта

По словам Эндрю Шовлина, главного гоночного инженера Mercedes, падение результатов, произошедшее на европейских этапах сезона, в частности, объясняется тем, что команда поторопилась установить на машины Джорджа Расселла и Кими Антонелли модернизированную заднюю подвеску, не дожидаясь итогов её испытаний «в лабораторных условиях».

Впервые такая подвеска появилась на W16 в Имоле, но в Монако и Барселоне её вновь заменили на прежнюю версию и затем вернулись к ней в Канаде, где Расселл одержал победу, а Антонелли впервые поднялся на подиум. Но там этому способствовали относительно прохладная погода и особенности конфигурации монреальской трассы.

«К тому моменту, когда мы внедрили эту подвеску, у нас были определённые сложности, сказавшиеся на той работе, которая велась в лабораторных условиях, – цитирует Шовлина RacingNews365. – А это означало, что результаты испытаний мы получили намного позже, чем начали применять её на трассе.

Безусловно, к этому времени мы уже всё детально проанализировали, поскольку в Монако и Барселоне эта подвеска не применялась, а затем мы вновь использовали её в Монреале.

Теперь на базе команды продолжается тщательный анализ всей полученной информации, чтобы разобраться, что именно пошло не так. Если подтвердится, что с этой версией подвески какая-то проблема, то мы извлечём урок из этого неудачного опыта – такова реальность.

Корректировать существующую конструкцию подвески всегда довольно непросто, поскольку неизбежно приходится идти на некие компромиссные решения. Но данные, которые мы получим, пригодятся при разработке нашей следующей машины».

