“Это стало для меня шоком, ведь я всегда гордился тем, что соблюдаю все правила”. Чемпион US Open прокомментировал свое отстранение от тенниса

Австралийский теннисист Макс Перселл, занимающий 12-е место в мировом рейтинге парного разряда, опубликовал заявление, в котором объяснил причины своего временного отстранения, о котором ранее сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).



В заявлении на своей странице в социальных сетях Перселл сообщил, что нарушил правила Теннисной антидопинговой программы (TADP) из-за превышения допустимого объема внутривенной инфузии витаминов. Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), объем внутривенного вливания не должен превышать 100 мл. Однако, как отметил теннисист, он получил подтверждение из медицинской клиники о том, что этот лимит был превышен, несмотря на то, что он предупреждал врачей о необходимости соблюдения ограничений, установленных для профессиональных спортсменов.

“До прошлого недели я был уверен, что делаю всё, чтобы соответствовать правилам WADA. Однако записи из клиники показали, что объем инфузии превысил 100 мл. Это стало для меня шоком, так как я всегда гордился тем, что соблюдаю все правила,” – написал Перселл.

Теннисист отметил, что добровольно сообщил об этом нарушении в ITIA и старается быть максимально прозрачным в своих действиях, чтобы скорее закрыть этот вопрос. “Я с нетерпением жду возможности вернуться на корт,” – добавил он.

Напомним, что в период временного отстранения Перселлу запрещено участвовать в турнирах, тренировать или посещать любые мероприятия, проводимые под эгидой членов ITIA. Временное отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, а его срок будет засчитан при вынесении окончательного решения.

Макс Перселл в сезоне 2024 года пять раз доходил до финала на турнирах основного тура в парном разряде. Вместе со своим соотечественником Джорданом Томпсоном он стал чемпионом парного US Open, а также выиграл титулы на соревнованиях АТР в Далласе, Лос-Кабосе и Хьюстоне. Перселл и Томпсон также дошли до финала на Уимблдоне. В одиночном разряде австралиец стал финалистом турнира АТР в Истбурне, где уступил Тэйлору Фритцу.

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