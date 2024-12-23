Нападающий Хоффенхайма рискует покинуть клуб этой зимой

Об этом информирует Kicker

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Мергим Бериша в прошлом году присоединился к "Хоффенхайму" из "Аугсбурга" за 14 млн евро. Впрочем, немец из-за разрыва крестообразных связок и ссоры с бывшим тренером Пеллегрино Матараццо до сих пор не может найти свою игру в команде.

Сообщается, что 26-летний нападающий может покинуть "Хоффенхайм" этой зимой. Игрок хочет сменить клубную прописку и готов рассмотреть различные предложения по дальнейшему продолжению карьеры.

Добавим, что в этом сезоне Мергим Бериша провел 17 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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