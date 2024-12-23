Эксперт – о поединке Усика: «Это жестока правда, но карьера заканчивается»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Спортивный журналист, обозреватель бокса Стив Банс прокомментировал победу украинского чемпиона Александра Усика над британским претендентом Тайсоном Фьюри:

«Когда Усик упал на колени в молитве, а Фьюри опустился, чтобы поцеловать голову своего великого соперника, у обоих мужчин остались шрамы и синяки от боя. Лицо Усика распухло, покраснело, но его холодный взгляд остался на месте. Непросто быть королем в стране гигантов, но Усик нашел выход.

Фьюри ни разу не ошибся в этом поединке, но в ринге он снова обнаружил, что у Усика есть ответ на все его комбинации.

Усик, которому в следующем месяце исполнится 38 лет, еще раз доказал, что в боксерском бизнесе до сих пор ключевую роль играет мастерство. Фьюри испытал много разных тактик, использовал качественный джеб и стремительные правильные кроссы, но каждый раз Усик подстраивался, двигал ногами, двигал головой и контролировал ситуацию в ринге.

Жестокая правда состоит в том, что и Фьюри, и Усик показали в бою признаки того, что их карьеры стремительно приближаются к завершению. Несмотря на это, свой след в истории оба боксера оставили уже давно. Каждый из них отдал слишком много сил на боксерском ринге», – подытожил Банс.

sport.ua