Чисора назвал следующего соперника Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Прославленный британский супертяжеловес Дерек Чисора назвал следующего соперника объединенного чемпиона мира Александра Усика.

«Не хочу, чтобы Дюбуа и Усик сейчас дрались. Что вы хотите увидеть? Александр уже остановил его один раз.

Если Усик хочет доказать, что он лучший, ему надо провести бой против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучшим, надо драться со всеми. Усик должен дать шанс Джозефу Паркеру», – сказал Чисора.

Напомним, что всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua