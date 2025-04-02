Джек Дуэн: Моя цель – заработать очки в Японии

После двух гонок сезона на счету Alpine нет заработанных очков. Гонщики команды Пьер Гасли и Джек Дуэн рассчитывают открыть счёт на предстоящем Гран При Японии.

Пьер Гасли: «После двух сложных гонок в начале сезона, где были возможности, которыми оставалось только воспользоваться, я с нетерпением жду возвращения на трассу и начала первой в сезоне строенной серии.

Конечно, я разочарован дисквалификацией в Шанхае за техническое нарушение, особенно принимая во внимание финиш сразу за пределами десятки, но мы намерены отыграться в Японии. Мне нравится эта страна, и я хорошо её знаю со времени выступлений в SuperFormula.

Сузука – она из величайших трасс в Формуле 1, а «эски» первого сектора – один из лучших участков среди всех трасс сезона. Они быстрые и техничные, в них машины и гонщики проходят настоящее испытание. Болельщики в Японии уникальные, что делает этап ещё более особенным».

Джек Дуэн: «Здорово провести неделю отдыха и перегруппироваться после сложного для команды начала сезона. Мы с Пьером провели некоторое время на базе, оценивая выступления на первых двух этапах, и готовились к строенной серии, которая начнётся в Японии.

Я большой поклонник местной кухни и культуры, так что с удовольствием сделаю остановку в Токио, чтобы проникнуться местной атмосферой.

Сузука мне особенно нравится. Раньше я выступал на ней в азиатской Формуле 3, и теперь впервые сяду за руль Формулы 1, что станет вызовом на скоростной трассе, на которой за большой риск следует большая награда.

Первую тренировку проведёт Рио, а я вернусь за руль во второй сессии. У него большой опыт выступлений на этой трассе, поэтому будет полезно использовать некоторые из его знаний. Цель на этот уик-энд – выжать максимум и заработать несколько важных очков для команды».

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