Чарльстон. Людмила Киченок победила в парном матче против своей сестры Надежды

Украинские теннисистки сыграли первом круге турнира WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 4) – Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) 6:1, 6:2

Киченок и Кенин по ходу сегодняшнего матча сделали четыре брейка и отыграли все восемь брейк-поинтов, которые были у их соперниц.

Украинско-американский дуэт провел восьмой совместный матч и одержал четвертую победу. Для Надежды поражение в этом матче стало уже шестым подряд в парном разряде.

Напомним, что в прошлом году сестры Киченок вместе дошли до финала на турнире в Чарльстоне.

В четвертьфинале Киченок и Кенин встретятся с парой Хейли Баптист/Кэти Макнелли (США).

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