8 шайб Тампы, победы Оттавы и Миннесоты, рекорд Кросби в НХЛ

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В НХЛ продолжается интересная борьба за лидерство в Атлантическом дивизионе. На первом месте идет Торонто, который сегодня в матче регулярного сезона уступил Сан-Хосе 5:6 по буллитам.

На один пункт меньше имеют Тампа-Бэй и Флорида. Молнии в своей встрече разгромили Юту 8:0 и остаются второй лучшей атакой восточной конференции.

Отметим важную победу Оттавы над Детройтом. Сенаторы, выиграв 8 из последних 11 матчей, закрепились на первом wild-card месте, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

На Западе важные победы одержали Сент-Луис и Миннесота. Блюзмены выиграли 8 поединков кряду и находятся на втором wild-card месте с отрывом от Ванкувера в 5 очков. На первой wild-card позиции находятся Дикари, которые обыграли лидера общей таблицы Вашингтон.

Отдельно нельзя не сказать о рекорде Сидни Кросби. Питтсбург проиграл Баффало, но форвард забросил шайбу и стал первым игроком в истории НХЛ, кто провел 20 сезонов, набирая в среднем одно очко за матч в течение регулярного чемпионата.

Кросби обошел Уэйна Гретцки, у которого было 19 сезонов с одним или больше набранным пунктом в среднем за матч.

Регулярный сезон НХЛ

Баффало – Питтсбург 7:3

Детройт – Оттава 3:4

Тампа-Бэй – Юта 8:0

Филадельфия – Монреаль 6:4

Миннесота – Вашингтон 4:2

Нэшвилл – Сент-Луис 2:3

Калгари – Даллас 2:5

Колорадо – Лос-Анджелес 4:0

Сиэттл – Эдмонтон 6:1

Сан-Хосе – Торонто 6:5 по буллитам

sport.ua