Хоккей на Олимпиаде. Три топ-сборные назвали игроков в заявке на ОИ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Пастрнак

Сборные начинают постепенно готовиться к хоккейному турниру Олимпиады-2026, а команды Финляндии, Чехии и Швеции назвали по шесть игроков в своих предварительных заявках.

Если не будет травм, то эти хоккеисты поедут на Олимпиаду.

Швеция

Защитники: Расмус Далин (Баффало), Виктор Хедман (Тампа-Бэй);

Форварды: Адриан Кемпе (Лос-Анджелес), Габриэль Ландеског (Колорадо), Вильям Нюландер (Торонто), Лукас Рэймонд (Детройт).

Финляндия

Вратари: Юссе Сарос (Нэшвилл);

Защитники: Эса Линделл (Даллас), Миро Хейсканен (Даллас);

Форварды: Микко Рантанен (Даллас), Себастьян Ахо (Каролина), Александер Барков (Флорида).

Чехия

Вратари: Лукаш Достал (Анахайм);

Защитники: Радко Гудас (Филадельфия);

Форварды: Давид Пастрнак (Бостон), Мартин Нечас (Колорадо), Ондрей Палат (Нью-Джерси), Павел Заха (Бостон).

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