Хоккей на Олимпиаде. Три топ-сборные назвали игроков в заявке на ОИ-2026

Сборные начинают постепенно готовиться к хоккейному турниру Олимпиады-2026, а команды Финляндии, Чехии и Швеции назвали по шесть игроков в своих предварительных заявках.
Если не будет травм, то эти хоккеисты поедут на Олимпиаду.
Швеция
Защитники: Расмус Далин (Баффало), Виктор Хедман (Тампа-Бэй);
Форварды: Адриан Кемпе (Лос-Анджелес), Габриэль Ландеског (Колорадо), Вильям Нюландер (Торонто), Лукас Рэймонд (Детройт).
Финляндия
Вратари: Юссе Сарос (Нэшвилл);
Защитники: Эса Линделл (Даллас), Миро Хейсканен (Даллас);
Форварды: Микко Рантанен (Даллас), Себастьян Ахо (Каролина), Александер Барков (Флорида).
Чехия
Вратари: Лукаш Достал (Анахайм);
Защитники: Радко Гудас (Филадельфия);
Форварды: Давид Пастрнак (Бостон), Мартин Нечас (Колорадо), Ондрей Палат (Нью-Джерси), Павел Заха (Бостон).