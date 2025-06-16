Эмма Наварро – после победы над Мартой Костюк в Берлине: “Я получаю удовольствие от игры на траве”

Девятая ракетка мира Эмма Наварро из США прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге турнира WTA 500 в Берлине



“Второй сет матча был немного нестабильным, инициатива переходила из рук в руки. Я понимала, что так и будет еще до его начала. Я очень счастлива, что смогла взять этот гейм на приеме при счете 4:3. У меня возникли трудности, чтобы довести матч до победы, но вместе с тем, я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис.

Как мне играть на травяных кортах? Непривычно. Я помню, что играла на траве на домашних турнирах ITF в Америке, когда мне было лет 16-17. В прошлом году я впервые провела полноценный сезон на траве. Я получаю удовольствие, это немного более легкие условия для ног, ты не контактируешь с твердой поверхностью и это приятно, что под ногами у тебя мягкий газон.

Много ли изменений надо сделать в моей игре при переходе с грунта на траву? Да, некоторые изменения действительно нужны, потому что на этом покрытии совсем другая тактика. Но это увлекательный процесс, я получаю удовольствие от игры на траве.

Отличаются ли корты на разных турнирах? Конечно, корты разные. Здесь лучшие корты, если сравнивать с «Квинс-клаб» в Лондоне, но не будем им передавать эти мои слова (улыбается). Не удивляйтесь, если в следующий раз, когда я буду в «Квинсе», то скажу, что у них лучшие корты. Нет, на самом деле я думаю, что персонал на обоих турнирах делает отличную работу, чтобы мы играли на таких приятных травяных кортах. Нам повезло. Они прекрасны, я хочу просто прилечь и позагорать. Надеюсь, что немного смогу задержаться на турнире”.

Во втором круге соревнований в Берлине Эмма Наварро сыграет против победительницы матча Паула Бадоса (Испания) – Ева Лис (Германия).



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