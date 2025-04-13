Монте-Карло. Алькарас победил Музетти в трехсетовом финале и шестой раз стал чемпионом “Мастерса”

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл финальный матч на турнире ATP 1000 в Монако



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 13) 3:6, 6:1, 6:0

Теннисисты шестой раз сыграли друг с другом и пятую победу в этом противостоянии одержал Карлос Алькарас. Сегодняшний поединок продолжался чуть менее двух часов, за которые Алькарас проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков. Отметим, что в середине решающего сета Музетти обращался за помощью физиотерапевта.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Франсиско Серундоло (Аргентина) 3:6, 6:0, 6:1

R3: Даниэль Альмайер (Германия, Q) 6:3, 6:1

QF: Артур Фис (Франция, 12) 4:6, 7:5, 6:1

SF: Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(4), 6:2

FR: Лоренцо Музетти (Италия, 13) 3:6, 6:1, 6:0

Испанский теннисист выиграл 18-й титул в карьере и шестой на соревнованиях ATP 1000. Также это третий трофей Алькараса на грунтовых «Мастерсах».

Карлос – самый молодой победитель турнира в Монако с 2008 года, когда Рафаэль Надаль выиграл титул также в 21 год.

Благодаря этой победе, в понедельник Алькарас обойдет в рейтинге Александра Зверева и станет второй ракеткой мира. Победа в Монте-Карло принесла ему 946 610 евро призовых.

Лоренцо Музетти впервые сыграл в финале “Мастерса”. Всего для 23-летнего итальянца это был шестой финальный поединок на уровне АТР-тура и он боролся за свой третий титул. Выход в финал в Монте-Карло принес Музетти 516 925 евро призовых. В мировом рейтинге он впервые поднимется на 11-ю строчку.

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