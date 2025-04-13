Глеб КРИВОШАПКИН: «Кубок такой тяжелый, что хватали судороги»

ХК Кременчуг. Эмоции Глеба Кривошапкина в плей-офф

Нынешний финал плей-офф 2025 года войдет в историю чемпионатов Украины, как один из самых драматичных и непредсказуемых турниров. «Киев Кэпиталз» был в 26 секундах от первого чемпионства, но «Кременчуг» в концовке воспользовался удалениями соперника, устроил штурм «6 на 3», смог отыграться, а потом и дожать соперника в овертайме – 2:1. Одним из героев матча №7 и всего финала стал 24- летний нападающий Глеб Кривошапкин, признанный самым ценным игроком плей-офф (MVP). Когда эмоции и страсти после триумфа улеглись, Sport.ua побеседовал со свежеиспеченным чемпионом Украины.

– Глеб, по ходу серии «Кременчуг» был «прижат к стенке», но ваша команда умудрилась оставить незабываемый след в истории плей-офф чемпионатов Украины. Сумасшедшая развязка, не так ли?

– Самая яркая за три последних года – это точно! Вообще, финал седьмой игры – это редкость в украинском хоккее. Очень рад, что мы в нем сыграли и победили! В какой-то момент мы уступали в серии 1–3 и оставались на волоске от поражения, однако героически отыграли три матчбола и забрали трофей в Кременчуг.

– В чем же фишка такого преображения «Кременчуга»?

– Сплоченность, стойкость духа, характер, хладнокровие, опыт и жажда к победе! Это те качества, без которых невозможна ни одна победа в финальной стадии. Я очень горд всеми партнерами, тренерским штабом, массажистом и административным персоналом команды, что нам вместе удалось пройти этот тернистый путь к вершине и вписать имя в историю. Многие говорили, что у «Кременчуга» ничего не получился, потому что мы нестабильно провели регулярный чемпионат, нахватались много поражений, финишировали только четвертыми и нас преследовал шлейф неудач. Но в плей-офф мы уже предстали другой командой: все собрались с мыслями, духом, внутренней силой и ментально сфокусировались идти к своей цели.

– Когда поняли для себя, что чемпионство все еще осязаемо и никуда не ускользнуло от команды?

– (После паузы). Перед началом плей-офф. У нас состоялось собрание с ребятами, где мы долго общались друг с другом, говорили правильные вещи и между собой договорились, что все вместе идем до конца независимо от результата. Каждый играет друг за друга, если нужно, ложится под шайбу, играет жестко в тело или готов подраться, потому что игроки защищают вратаря, а голкипер держит последний рубеж! Для меня это и стало отправной точкой на пути к золотым медалям. Общая цель нас объединила. Мы обрели полное взаимопонимание и взаимоуважение, ребята бились друг за друга, поэтому полкоманды закончило чемпионат с разбитыми лицами, локтями, плечами и другими ушибами и повреждениями. Получилось именно так, как мы и договаривались перед играми на вылет. Респект всем, что выстояли!

– Как тебе драгоценный чемпионский кубок?

– Очень тяжелый (смеется). Когда поднимал 30-килограммовый кубок на вытянутые руки, начали хватать судороги в ногах и спине. Хорошо, что не упал и не разбился, потому как я не мог его не поднять на льду (улыбается).

– А золотая медаль какое произвела впечатление?

– Возможно, это связано с освещением на катке Шалетт, возможно, я просто был состоянии эйфории, но сразу на льду пошутил на тему медали с тренерами, мол, почему она бронзовая, а не золотая (смеется). На самом деле, медаль за первое место действительно отличается от привычного золотистого цвета. В ней присутствует бронзовый оттенок.

– Твой взгляд из чемпионской раздевалки в Киеве. Бурно отпраздновали?

– Естественно, мы дали волю эмоциям: вместе покричали, спели, станцевали, а также устроили друг другу душ из шампанского! Очень жаль, что у сборников «Кременчуга» не было времени полноценно отпраздновать наш триумф, так как мы на следующий день отправились на сборы в Польшу. Уверен, уже после возвращения с чемпионата мира команда вновь соберется вместе, чтобы с размахом отметить свою победу!

– Финал №7, наверное, автоматически попал в твой топ-список самых памятных матчей в карьере?

– Сто процентов! Среди конкурентов этому финалу назову поединок юниорского ЧМ-2018 в киевском Дворце спорта, когда наша сборная вопреки ожиданиям обыграла Австрию и финишировала в группе первой! Тогда нам тоже удался камбэк: по ходу встречи мы уступали 2:3, но переломили ход игры в третьем периоде и взяли верх – 5:3. Было очень круто, эмоционально и незабываемо. Но все же, я бы не хотел сравнивать степень важности игр за сборную и клуб. За клуб мы играли марафонскую дистанцию, чтобы прийти к триумфу, а в сборной чемпионат мира длился неделю.

– В играх на вылет Глеб Кривошапкин набрал 16 (3+13) очков и удостоился индивидуальной награды MVP плей-офф. Что для тебя значит это звание?

– У меня не было первостепенной задачи завоевать награду MVP, я работал на командный результат, про что и говорит моя статистика. При этом мне безумно радостно и приятно получить столь ценный приз! Считаю, что отдал всего себя ради результата, проделал невероятно огромный объем работы на льду и вне его на протяжении всего сезона. Просто так не передать словами, его нужно прожить, как прожил его я. Что сказать, я – счастлив, что заслужил эту награду! Она дает мне нереальный boost для того, чтобы продолжать прогрессировать и становиться еще сильнее и лучше в будущем.

– Откуда черпал силы на протяжении всего сезона?

– Меня заряжала безумная поддержка со стороны партнеров, тренеров, некоторых болельщиков, но особенно моих родителей и девушки – Софии Голиченко, невероятной спортсменки в парном разряде фигурного катания. Соня, как и я, представляет сборную Украины, участник Олимпийских игр в Пекине, многократная чемпионка страны, в этом сезоне ее паре удалось взять серебро на юниорском чемпионате мира, что является крутым результатом! Я знаю, какой титанический труд она проделывает на подготовительном этапе, чтобы осчастливить страну своим прокатом.

– Это твой пятый сезон в «Кременчуге» и первое чемпионство. Кому бы хотел посвятить этот успех?

– Однозначно, семье! Родители полностью посвятили свою жизнь и время моему становлению в хоккее, абсолютно в любой ситуации продолжают оставаться со мной, идут за меня и я им очень-очень благодарен! Рад, что порадовал папу и маму. Работа, которая велась на протяжении многих лет, принесла свои плоды!

– В январе ты выиграл со студенческой сборной Украины бронзу на Универсиаде в Италии, а сейчас пополнил свою коллекцию золотом на клубном уровне. Сказочный сезон?

– Очень хороший, положительный, но еще не законченный. Я бы не отказался и от третьей медали на ЧМ-2025.

– Что думаешь о шансах нашей сборной на форуме в Румынии?

– Я никогда не выступал на уровне дивизиона 1A, затрудняюсь оценить уровень всех соперников, но считаю, что у нас сильный подбор исполнителей и нет ничего невозможного в достижении нашей цели.

– Итак, свежеиспеченные чемпионы Украины Глеб Кривошапкин, Виталий Лялька и Денис Матусевич на эмоциональном подъеме отправились в сборную Украины. Силенки еще остались помочь национальной команде?

– Что касается физических кондиций, то сегодня я чувствую себя «выжатым лимоном», но морально и ментально я готов на 1000 процентов, потому что окрылен победой, которой очень хотел! Безумно рад вызову в сборную и постараюсь пробиться в заявку на ЧМ-2025.

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