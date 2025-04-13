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Футбол

Бавария продвинулась в переговорах по продлению контракта с защитником

Бавария продвинулась в переговорах по продлению контракта с защитником

    • "Бавария" работает над продлением контракта с английским центральным защитником Эриком Даером.

    Инсайдер Николо Скира сообщает, что клуб продвинулся вперед по этому соглашению.

    Текущий контракт Дайера завершается 30 июня этого года. Он присоединился к команде на правах свободного агента в начале текущего сезона. До этого он полгода выступал в Мюнхене на правах аренды из “Тоттенхэма”.

    Согласно информации СМИ, Даер зарабатывает в "Баварии" пять миллионов евро в сезон.

    Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в восемь миллионов евро.

    www.ua-football.com

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