Бавария продвинулась в переговорах по продлению контракта с защитником

"Бавария" работает над продлением контракта с английским центральным защитником Эриком Даером.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что клуб продвинулся вперед по этому соглашению.

Текущий контракт Дайера завершается 30 июня этого года. Он присоединился к команде на правах свободного агента в начале текущего сезона. До этого он полгода выступал в Мюнхене на правах аренды из “Тоттенхэма”.

Согласно информации СМИ, Даер зарабатывает в "Баварии" пять миллионов евро в сезон.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в восемь миллионов евро.

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