Эннис уничтожил Станёниса. Тотальное доминирование

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 13 апреля в Атлантик-Сити, США, состоялся поединок между чемпионом IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом (34–0, 30 КО) и чемпионом WBA в этой же весовой категории Эймантасом Станёнисом (15–1, 9 КО). Объединительное противостояние двух молодых чемпионов не получило хотя бы приблизительно той интриги, которая рисовалась перед поединком.

Все из-за того, что Эннис размазал соперника. Разбил, перебоксировал и заставил уйти с ринга раньше.

Эннис слишком уж просто победил. Не почувствовал соперника даже близко

Эймантас Станёнис – зрелищный боксер. Яркий, сильный, агрессивный, многоударный. Нет сомнений, что он умеет боксировать, имеет навыки, чтобы доносить удары и побеждать. Имеет достаточно выносливости, чтобы боксировать не только 12, но и больше раундов. В общем, он – хороший боксер.

Именно поэтому этот бой интриговал. Как должен был бы боксировать Станёнис против Энниса, по мнению многих? Давить, зажимать у канатов или в углах, работать комбинационно. Бить по этажам, чтобы путать соперника. Заставлять того не боксировать, а именно драться. Отбивать туловище, чтобы уменьшить выносливость и мобильность оппонента. Кажется, все логично.

Только вот проблема в том, что соперник не дал сделать ничего из этого. Вообще. Даже приблизительно.

Джарон Эннис выставлял соперника в наихудшем свете. Заставлял того ошибаться, да еще и делал это театрально, красиво. Попадал навстречу, контратаковал. После этого начинал сам давить и заставлял боксера, который всю карьеру шел вперед, отступать.

Проблема победного плана на бой Станёниса в том, что вот все то описанное он может делать, но не против Джарона. Просто потому, что Эннис быстрый, точный, имеет длинные руки и самое главное: умеет ими пользоваться.

Станёнис просто ничего не успевал. Куда-то атаковал, но доставал не часто. А когда доставал, то удары оказывались недостаточно сильными. Все же взрывчатости Эймантасу не хватило. Все точные удары лишь заставляли американца улыбаться.

К середине поединка Джарон наигрался и начал больше атаковать. Это сразу вылилось в разбитое лицо соперника и нокдаун. Даже в эпизоде с нокдауном Эннис бил так, как хотел. Пошел на соперника, атаковал туловище. А после этого попал в открытую голову. Даже не как на тренировке, а проще.

В перерыве угол долго общался с Эймантасом и решил снимать его. Непонятно, Эймантас был против или нет. Был недоволен – это однозначно. Однако решением ли, собой ли – тоже не ясно.

Главная суть в том, что его сняли. За 6 раундов Джарон разбил Станёниса, а сам как будто и не вспотел. Легко, игриво, с улыбкой и без всяких проблем.

Статистически Эннис полностью разбил соперника. На записках судей на момент остановки доминировал в каждом раунде. Вот таким «конкурентным» получился объединительный поединок и серьезная проверка для Джарона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что теперь?

Для Станёниса ничего не изменилось. Он проиграл доминанту весовой категории. Конечно, проблема – в досрочном поражении. Проблема – в потере титула. Однако здесь такая ситуация, что соперник ну слишком уж силен. Эймантас старался, но не получилось. Его не за что критиковать.

Не похоже, что он не готовился или еще что-то такое. Просто Станёнис как боксер слабее, чем Эннис, вот и все. Не такой габаритный, не такой быстрый и жесткий.

Для Джарона открывается немало вариантов. Первое – абсолютное чемпионство, о котором говорил он сам. Дело в том, что Боб Арум хочет сделать объединение между Норманом и Барриосом, владеющими двумя другими поясами. Но когда – непонятно. Однако этот вариант – более удобный для Джарона.

Впрочем, оба не являются проблемой для Энниса. Ударная сила Нормана – возможно. Но Брайану еще нужно подойти. Барриос вообще непонятно как может победить.

Однако это не единственный вариант. Тот же Турки Аль аш-Шейх звал Энниса драться с Вирджилом Ортисом. Однако уже в первой средней категории. Получил отказ, потому что Джарон хочет абсолютного чемпионства. Но, может, и передумает – в зависимости от физических возможностей. Если есть потенциальные проблемы со сгонкой веса, может решить и идти дальше.

Первая средняя – интересна. Там – Богачук, Ортис, Фундора. Возможно, и Кроуфорд вернется после вояжа к Канело, хотя вряд ли. Можно побить Цзю или чемпиона, который сейчас владеет титулом IBF и представляет страну-террориста.

Однако и это – не предел для Энниса. Сам он мечтает об абсолютном чемпионстве в четырех весовых категориях. Сейчас это – огромная фантазия, учитывая, что он только в одном весе имеет два титула. Даже здесь – не абсолют. Однако потенциально все возможно. Парень – нереальный талант. Габаритный и сильный, то есть может набирать еще. Будет интересно.

sport.ua