Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Шакур Стивенсон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Следующий бой пройдет по другому. Тайсон победит, и да, я считаю, что он выиграл первый бой! Тайсон просто устал, а Усик воспользовался этим, потряс Фьюри и выиграл этот бой. Если бы судьи отдали победу Тайсону в первом бою, или зафиксировали ничью, то никто бы не разозлился», – сказал Стивенсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua