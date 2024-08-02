Пиастри: Цель McLaren – Кубок конструкторов в 2024-м

За десять гонок до конца сезона McLaren 42 очка уступает Red Bull Racing. Оскар Пиастри рассказал, что в команде из Уокинга считают, что у них есть шансы стать обладателями Кубка конструкторов по итогам сезона.

Оскар Пиастри: «Основная цель команды – выиграть Кубок конструкторов, и я считаю, что у нас очень высокие шансы этого добиться. В последних шести-семи гонках мы сократили отставание от Red Bull.

Если говорить о личном зачёте, то я хочу занять как можно более высокое место. Я не исключаю себя из борьбы за титул, но это очень серьёзная задача. Я хочу сильно проводить гонки и стабильно бороться впереди, ведь это поможет команде выиграть Кубок конструкторов.

Если возникнет ситуация, когда ближе к концу сезона Ландо понадобится моя помощь в борьбе за титул, то мы это обсудим. Но, как я сказал, первостепенная цель – Кубок конструкторов, и для этого я постараюсь сделать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно».

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