Олимпиада. Известны все обладатели медалей в смешанном парном разряде

На олимпийском турнире в Париже разыгран первый комплект наград

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Сегодня в столице Франции состоялись медальные матчи на турнире в миксте.

Вечером в противостоянии за бронзовые медали Габриэла Дабровски и Феликс-Оже-Альяссим обыграли Деми Схюрс и Уэсли Колхофа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6(2). Для Канады это вторая олимпийская медаль в теннисе после золота Себастьяна Ларо и Дэниэла Нестора в 2000 году на соревнованиях в Сиднее.

Через несколько часов в решающем матче победу праздновали Катержина Синякова и Томаш Махач, обыграв представителей Китая Ван Синьюй и Чжана Чжичжэня – 6:2, 5:7, 10-8. На чемпионском тай-брейке чехи уступали со счётом 6-8, после чего выиграли четыре очка подряд.

Синякова стала двукратной победительницей Олимпийских игр. Три года назад Катержина вместе с Барборой Крейчиковой завоевала золотую медаль на турнире в Токио. В целом это уже девятая олиммпийская награда для Чехии в теннисе и четвёртая подряд.

Для Китая это третий подиум на Олимпиадах: Ли Тин и Сунь Тяньтянь стали чемпионками в 2004 году в Афинах, а в 2008 году в Пекине Янь Цзы и Чжэн Цзе выиграли бронзовые медали также в женском парном разряде.

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