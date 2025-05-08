Элина Свитолина сыграет на турнире в Риме 8 мая: расписание игрового дня

Четверг, 8 мая 2025 года – третий игровой день объединенного турнира в Риме



Сегодня состоятся матчи первого круга в мужском одиночном разряде и начнутся поединки второго раунда в женском одиночном разряде.

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📍 Centrale

🕚 Начало в 12:00

Маттео Арнальди (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

🕖 Не ранее 14:00

Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Лулу Сун (Новая Зеландия)

🕖 Не ранее 20:00

Джейкоб Фёрнли (Великобритания) – Фабио Фоньини (Италия, WC)

🕤 Не ранее 21:30

Лючия Брондзетти (Италия) – Каролина Мухова (Чехия, 12)

• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Grand Stand Arena

🕚 Начало в 12:00

Наоми Осака (Япония) – Паула Бадоса (Испания, 9)

Мариано Навоне (Аргентина) – Федерико Чина (Италия, WC)

Лука Нарди (Италия) – Флавио Коболли (Италия)

🕔 Не ранее 18:00

Эшлин Крюгер (США) – Джессика Пегула (США, 3)

Маттиа Беллуччи (Италия) – Педро Мартинес (Испания)

📍 SuperTennis Arena

🕚 Начало в 12:00

Петра Квитова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, 27)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Жуан Фонсека (Бразилия)

Артур Риндеркнех (Франция) – Маттео Джиганте (Италия, WC)

Элина Свитолина (Украина, 16) – Джессика Боусас Манейро (Испания)

Лёрнер Тьен (США) – Райли Опелка (США, PR)

• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

📍 Pietrangeli

🕚 Не ранее 12:00

Уго Гастон (Франция) – Николас Харри (Чили)

Пэйтон Стёрнс (США) – Анна Калинская (-, 28)

Даниэль Коллинс (США, 29) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q)

Александр Бублик (Казахстан) – Роман Сафиуллин (-)

Мэдисон Кис (США, 5) – Варвара Грачёва (Франция)

📍 Корт №14

🕚 Начало в 12:00

Александар Вукич (Австралия) – Николас Морено де Альборан (США, Q)

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

Хейли Баптист (США, Q) – Людмила Самсонова (-, 19)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Себастьян Офнер (Австрия, Q)

Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 18) – Мари Боузкова (Чехия)

📍 Корт №1

🕚 Начало в 12:00

Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)

Диана Шнайдер (-, 13) – Каролин Доулхайд (США)

Нуну Боржеш (Португалия) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q)

Габриэль Диалло (Канада) – Маркос Гирон (США)

📍 Корт №2

🕚 Начало в 12:00

Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) – Александр Шевченко (Казахстан, Q)

Елена Остапенко (Латвия, 18) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

Томас Барриос Вера (Чили, Q) – Жауме Мунар (Испания)



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