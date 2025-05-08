Элина Свитолина сыграет на турнире в Риме 8 мая: расписание игрового дня

Четверг, 8 мая 2025 года – третий игровой день объединенного турнира в Риме
Сегодня состоятся матчи первого круга в мужском одиночном разряде и начнутся поединки второго раунда в женском одиночном разряде.
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📍 Centrale
🕚 Начало в 12:00
Маттео Арнальди (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
🕖 Не ранее 14:00
Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
Жасмин Паолини (Италия, 6) – Лулу Сун (Новая Зеландия)
🕖 Не ранее 20:00
Джейкоб Фёрнли (Великобритания) – Фабио Фоньини (Италия, WC)
🕤 Не ранее 21:30
Лючия Брондзетти (Италия) – Каролина Мухова (Чехия, 12)
• Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Grand Stand Arena
🕚 Начало в 12:00
Наоми Осака (Япония) – Паула Бадоса (Испания, 9)
Мариано Навоне (Аргентина) – Федерико Чина (Италия, WC)
Лука Нарди (Италия) – Флавио Коболли (Италия)
🕔 Не ранее 18:00
Эшлин Крюгер (США) – Джессика Пегула (США, 3)
Маттиа Беллуччи (Италия) – Педро Мартинес (Испания)
📍 SuperTennis Arena
🕚 Начало в 12:00
Петра Квитова (Чехия) – Онс Жабер (Тунис, 27)
Фабиан Марожан (Венгрия) – Жуан Фонсека (Бразилия)
Артур Риндеркнех (Франция) – Маттео Джиганте (Италия, WC)
Элина Свитолина (Украина, 16) – Джессика Боусас Манейро (Испания)
Лёрнер Тьен (США) – Райли Опелка (США, PR)
• Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
📍 Pietrangeli
🕚 Не ранее 12:00
Уго Гастон (Франция) – Николас Харри (Чили)
Пэйтон Стёрнс (США) – Анна Калинская (-, 28)
Даниэль Коллинс (США, 29) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q)
Александр Бублик (Казахстан) – Роман Сафиуллин (-)
Мэдисон Кис (США, 5) – Варвара Грачёва (Франция)
📍 Корт №14
🕚 Начало в 12:00
Александар Вукич (Австралия) – Николас Морено де Альборан (США, Q)
Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
Хейли Баптист (США, Q) – Людмила Самсонова (-, 19)
Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Себастьян Офнер (Австрия, Q)
Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 18) – Мари Боузкова (Чехия)
📍 Корт №1
🕚 Начало в 12:00
Жаклин Кристиан (Румыния) – Юлия Путинцева (Казахстан, 23)
Диана Шнайдер (-, 13) – Каролин Доулхайд (США)
Нуну Боржеш (Португалия) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия, Q)
Габриэль Диалло (Канада) – Маркос Гирон (США)
📍 Корт №2
🕚 Начало в 12:00
Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) – Александр Шевченко (Казахстан, Q)
Елена Остапенко (Латвия, 18) – Ребекка Шрамкова (Словакия)
Томас Барриос Вера (Чили, Q) – Жауме Мунар (Испания)