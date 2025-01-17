Australian Open. Марта Костюк против Паулы Бадосы в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра сыграет за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы пройдет вторым запуском на KIA Arena и начнется не ранее 03:30 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2025): 216/129

Призовые за карьеру: $5,009,797



Дата рождения: 15/11/1997 (27 лет)

Место рождения: Нью-Йорк, США

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2024 – Washington DC; 2022 – Sydney; 2021 – Belgrade, Indian Wells)

Высший рейтинг WTA: 2 (25/04/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 364/201

Призовые за карьеру: $7,895,679

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 1-3

2023 | Wimbledon (GS) | Трава | R2 | Костюк – 6:2, 1:0 отказ

2023 | Рим (WTA 1000) | Грунт | R3 | Бадоса – 6:4, 6:2

2022 | Australian Open (GS) | Хард | R3 | Бадоса – 6:2, 5:7, 6:4

2019 | Australian Open (GS) | Хард | QRF | Бадоса – 7:6(6), 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Нао Хибино (Япония, №141) 3:6, 6:3, 6:1

R2: Юле Нимайер (Германия, №93) 6:3, 6:0

Паула Бадоса

R1: Ван Синьюй (Китай, №37) 6:3, 7:6(5)

R2: Талия Гибсон (Австралия, №150) 6:1, 6:0

История на турнире

Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.

Паула Бадоса – 9/5 | Бадоса шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и шестой раз в основной сетке. Ее лучший результат – четвертый круг в 2022 году.

Выступления на харде (на 17/01/2025):

Марта Костюк – 129/77 (2/2 в этом году)

Паула Бадоса – 178/99 (3/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 0/2

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Паула Бадоса – 1/2

WTA 500 – 1/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, П, П

Паула Бадоса – В, В, П, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 10/5 | Марта не играла против испанских теннисисток с Уимблдона-2023, где победила Паулу Бадосу.

Паула Бадоса – 12/6 | Бадоса также не играла против украинок с Уимблдона-2023.

Марта Костюк проведет свой 196-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 104 победы (53%).

Паула Бадоса проведет 242-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 151 победа (63%).

Марта Костюк проведет свой 47-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 27 побед (59%).

Паула Бадоса сыграет свой 55-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 35 побед (65%).

Марта Костюк 10-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (пятый раз в Австралии). Два раза Костюк преодолевала эту стадию: один раз на Ролан Гаррос-2021 и в прошлом году на Australian Open.

Паула Бадоса 11-й раз сыграет в третьем круге “мэйджора” (третий раз в Австралии) и попробует восьмой раз пройти в четвертый круг (второй раз в Австралии).

Марта Костюк проведет 50-й матч против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою 12-ю победу. Марта проиграла пять последних таких матчей.

Паула Бадоса 61-й раз сыграет против соперницы из топ-20. На ее счету 27 побед. На “мэйджорах” испанка выиграла лишь один из шести матчей против теннисисток топ-20.

Победительница этого матча получит 420 000 австралийских долларов призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – 290 000 австралийских долларов призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Паулу Бадосу и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,4. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,87.

>>>



btu.org.ua