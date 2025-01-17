Australian Open. Марта Костюк против Паулы Бадосы в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра сыграет за выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы пройдет вторым запуском на KIA Arena и начнется не ранее 03:30 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 17.01.2025): 216/129
Призовые за карьеру: $5,009,797
Дата рождения: 15/11/1997 (27 лет)
Место рождения: Нью-Йорк, США
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2024 – Washington DC; 2022 – Sydney; 2021 – Belgrade, Indian Wells)
Высший рейтинг WTA: 2 (25/04/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 364/201
Призовые за карьеру: $7,895,679
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H2H: 1-3
2023 | Wimbledon (GS) | Трава | R2 | Костюк – 6:2, 1:0 отказ
2023 | Рим (WTA 1000) | Грунт | R3 | Бадоса – 6:4, 6:2
2022 | Australian Open (GS) | Хард | R3 | Бадоса – 6:2, 5:7, 6:4
2019 | Australian Open (GS) | Хард | QRF | Бадоса – 7:6(6), 6:3
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: Нао Хибино (Япония, №141) 3:6, 6:3, 6:1
R2: Юле Нимайер (Германия, №93) 6:3, 6:0
Паула Бадоса
R1: Ван Синьюй (Китай, №37) 6:3, 7:6(5)
R2: Талия Гибсон (Австралия, №150) 6:1, 6:0
История на турнире
Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.
Паула Бадоса – 9/5 | Бадоса шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и шестой раз в основной сетке. Ее лучший результат – четвертый круг в 2022 году.
Выступления на харде (на 17/01/2025):
Марта Костюк – 129/77 (2/2 в этом году)
Паула Бадоса – 178/99 (3/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2025
Марта Костюк – 0/2
WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1
Паула Бадоса – 1/2
WTA 500 – 1/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R2
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – В, В, П, П, П
Паула Бадоса – В, В, П, В, П
Национальный фактор:
Марта Костюк – 10/5 | Марта не играла против испанских теннисисток с Уимблдона-2023, где победила Паулу Бадосу.
Паула Бадоса – 12/6 | Бадоса также не играла против украинок с Уимблдона-2023.
Марта Костюк проведет свой 196-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 104 победы (53%).
Паула Бадоса проведет 242-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 151 победа (63%).
Марта Костюк проведет свой 47-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 27 побед (59%).
Паула Бадоса сыграет свой 55-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 35 побед (65%).
Марта Костюк 10-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (пятый раз в Австралии). Два раза Костюк преодолевала эту стадию: один раз на Ролан Гаррос-2021 и в прошлом году на Australian Open.
Паула Бадоса 11-й раз сыграет в третьем круге “мэйджора” (третий раз в Австралии) и попробует восьмой раз пройти в четвертый круг (второй раз в Австралии).
Марта Костюк проведет 50-й матч против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою 12-ю победу. Марта проиграла пять последних таких матчей.
Паула Бадоса 61-й раз сыграет против соперницы из топ-20. На ее счету 27 побед. На “мэйджорах” испанка выиграла лишь один из шести матчей против теннисисток топ-20.
Победительница этого матча получит 420 000 австралийских долларов призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – 290 000 австралийских долларов призовых и 130 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает фавориткой матча Паулу Бадосу и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,4. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,87.
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