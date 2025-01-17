В Alpine случайно показали новую раскраску машины

Презентации новых машин Формулы 1 – одни из самых ярких событий межсезонья. В этом году впервые все команды соберутся вместе на шоу F1 Live в Лондоне и покажут раскраски своих новинок для сезона 2025 года. Однако, судя по всему, одна из команд случайно раскрыла ливрею своей машины до официальной презентации.

Советник Alpine Флавио Бриаторе вызвал переполох, поделившись в социальных сетях коротким видео с совещания отдела маркетинга Alpine. Внимательные болельщики заметили на столе распечатанный рендер, на котором, по всей видимости, представлен дизайн новой машины команды.

Качество ролика оставляет желать лучшего, но можно заметить, что по сравнению с прошлым сезоном на машине больше голубого цвета, а спереди и сзади преобладает розовый.

Флавио Бриаторе практически сразу удалил видео, поэтому можно предположить, что раскрытие было непреднамеренным.

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