«Он нанес ему вред». Известный боксер оценил реванш Усика против Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный шведский боксер Отто Валлин высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был классный поединок. На этот раз Усик одержал убедительную победу, хотя в первом бою нанес больше вреда британцу. Тайсон лучше начал этот бой, но в итоге не смог выдержать темп. Очевидно, что вторая половина боя была за Усиком, который проделал отличную работу. У меня складывается такое впечатление, что Усик продолжает совершенствоваться», – сказал Валлин.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua