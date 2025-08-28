Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Американский тренер Бадди Макгирт назвал единственного боксера, который сможет победить украинского чемпиона WBC, WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

«Вы скажете, что я сумасшедший, но есть парень, который может победить Усика. Александр уже дважды побеждал этого парня, и я не говорю о Тайсоне Фьюри.

Я не хотел вам этого говорить, но Энтони Джошуа единственный, кто может его победить», — сказал Макгирт.

Ранее бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа назвал следующего соперника для победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua