US Open. Пегула и Наварро одержали разгромные победы во втором круге, Радукану остановила “квалифаерку”

Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Кристина Букша (Испания) – Александра Эала (Филиппины) 6:4, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания) – Джанис Тджен (Индонезия, Q) 6:2, 6:1

Джессика Пегула (США, 4) – Анна Блинкова (-) 6:1, 6:3

Виктория Азаренко (-) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:3, 6:3

Эмма Наварро (США, 10) – Кэти Макнелли (США, WC) 6:2, 6:1

Кристина Букша впервые за пять выступление в основной сетке US Open пробилась в третий круг, тем самым повторив свой лучший результат на турнирах Grand Slam. Ранее она играла на этой стадии на Australian Open-2023 и Уимблдоне-2025.

Эмма Радукану третий раз в этом году на турнирах Grand Slam дошла до третьего круга. Британка попробует впервые с Уимблдона в прошлом году выйти в 1/8 финала. Ее следующая соперница определится в матче Елена Рыбакина – Тереза Валентова.

Джессика Пегула выиграла пятый из шести матчей против Блинковой, в том числе второй в этом году. В марте они встречались на турнире в Остине. Американка пятый год подряд вышла в третий круг домашнего “мэйджора”.

Эмма Наварро впервые с Уимблдона выиграла два матча подряд. Напомним, что в Нью-Йорке американская теннисистка защищает прошлогодний полуфинал.

Фото: Getty Images.

