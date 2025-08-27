Премьерная шайба Евтехова и дебют Бондарева за взрослую команду

Алексей Евтехов

Кандидат в сборную Украины 19-летний форвард Алексей Евтехов забросил свою первую шайбу за «Динамо-Пардубице» (B), которое готовится к старту в чемпионате Чехии в дивизионе 1 (Maксa-лига). Уроженец Краматорска отличился в конце первого периода в ворота «Вахлаби» (Д2), однако его команда уступила в гостевом контрольном матче в овертайме 5:6 (ОТ).

Отметим, что за вторую команду «Динамо-Пардубице» (B) в обороне дебютировал другой 18-летний украинец Никита Бондарев, который влился в состав после трех сезонов в Северной Америке.

Напомним, что Евтехов и Бондарев этим летом также проводили контрольные матчи в молодежном коллективе «Динамо-Пардубице» (U20).

