Сэм ХУ: «До Киев Кэпиталз я играл в Канаде за команду отца Зака Хаймана»

ХК Киев Кэпиталз. Сэм Ху

Канадский нападающий «Киев Кэпиталз» Сэм Ху в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о начале своей карьеры в столичном клубе и о том, как он играл за знаменитую команду мультимиллионера Стюарта Хаймана, отца звездного хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Зака Хаймана.

– Сэм, как ты оценишь начало своей карьеры в составе «Киев Кэпиталз»?

– Я бы сказал, что мы не могли бы лучше это спланировать. Все в организации очень хорошо ко мне относятся, а тренер Вадим предоставил мне много возможностей на льду. Мои товарищи по команде тоже очень поддерживают меня, и они приветливы ко мне как на льду, так и вне его. Мы также добились значительных успехов с тех пор, как я здесь, поэтому я на самом деле не могу просить больше.

– Ты показываешь хорошую игру. В регулярном чемпионате Украины ты отличался результативными действиями. То же самое ты продолжил делать в плей-офф! Сейчас у тебя 19 результативных действий (11 голов и 8 ассистов). Ты доволен этим результатом?

– Конечно, я не скажу, что мне все равно на эти результаты, но самое главное, что команда побеждает, и сейчас у нас есть шанс на чемпионство. Я всегда стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде выигрывать, и, к счастью, мне удалось это делать, создавая моменты в атаке. Но, честно говоря, если у меня будет 0 очков, а наша команда станет чемпионом, я буду более чем счастлив!

– На данный момент, какую игру за «Киев Кэпиталз» ты считаешь лучшей?

– Я бы сказал, что лучшая еще впереди (улыбается). Но если бы я должен был выбрать, то, пожалуй, вторая домашняя игра против «Одессы». Моя линия забросила 4 шайбы, а я отличился важным голом, который сравнял счет, когда мы проигрывали 2:3 в третьем периоде. Если бы мы проиграли эту встречу дома, мы ехали бы в Одессу со счетом в серии 1:1. И результат мог быть совсем другим.

– В матче с херсонским «Днепром», которую «Киев Кэпиталз» выиграли на выезде со счетом 1:12, ты забил 4 гола в ворота соперника. Какие эмоции ты испытал от покера?

– Я был доволен результатом, но в то же время оставался очень спокойным, потому что при всем уважении я понимаю, что «Днепр» не является очень сильным соперником в этом сезоне. И, если еще раз посмотреть игру, я не праздновал ни одного из моих голов.

– И так случилось, что в твоей самой первой игре за «Киев Кэпиталз» (выездная победа над «Днепром» со счетом 3:10) ты стал MVP матча! Ты рад получить такую награду?

– Опять же, ответ такой же, как на предыдущий вопрос. Приятно получить признание от товарищей по команде, но для нас более важна победа в игре.

– Как бы ты оценил противостояние с «Одессой Шторм» в плей-офф чемпионата Украины? Ты рад, что по итогам этого противостояния «Киев Кэпиталз» все-таки вышел в финал?

– Я очень рад, что мы попали в финал, но наша цель – выиграть чемпионство, поэтому еще много работы впереди. «Одесса» – это сильный соперник с хорошими молодыми игроками и хорошим тренерским штабом. И хотя это было всего 4 встречи, каждая из них была тяжелой и напряженной.

– Как бы ты в целом оценил результат 4:0 против «Шторма»?

– Это была важная победа в серии. Думаю, результат 4:0 придал нашей команде много уверенности и положительных эмоций перед финалом. «Одесса» – это команда, с которой мы немного тяжело играли во время регулярного сезона. Поэтому, выиграв серию 4:0, мы доказали, что можем играть в стабильный хороший хоккей и что мы играем правильно.

– Какая игра против «Одессы» была самой интересной?

– Я бы сказал, что, пожалуй, четвертая игра, когда мы выиграли 2:1. Она отличалась от предыдущих трех, потому что обе команды были немного нервными и играли немного нерешительно.

– Что тебе нравится в тренировках и игре под руководством тренера «Киев Кэпиталз» Вадима Шахрайчука?

– Я считаю, что Вадим – хороший тренер и хороший человек. Он честен со своими игроками и очень прямолинеен, он общается очень открыто, и каждый знает, какую роль он играет в команде. Мы с Вадимом очень хорошо ладим, и он дал мне много возможностей играть и помогать команде побеждать. Важно иметь тренера, который доверяет тебе и верит в твои способности. Также помогает, что Вадим является другом одного из моих бывших тренеров. Поэтому он уже был знаком с тем, кто я как игрок и как человек еще до того, как я приехал в Киев.

– В феврале состоялся Турнир четырех наций. Сборная Канады выиграла этот турнир. Как ты прокомментировал бы победу канадцев?

– Это была огромная победа для Канады, поскольку американский хоккей стремительно усовершенствуется и уже стал угрозой для позиции Канады как лучшей хоккейной страны. Поэтому эта победа на Турнире четырех наций помогает укрепить первое место Канады.

– Играл ли ты с какими-нибудь известными хоккеистами в Канаде на молодежном уровне?

– На юниорском уровне, в частности, я играл за команду отца Зака ​​Хаймана – «Маркхэм Роялс». Они прекрасная семья, и мы по-прежнему поддерживаем связь. Но, живя в Торонто, я каждое лето катаюсь и тренируюсь со многими профессиональными хоккеистами, поэтому их слишком много, чтобы перечислить.

– Смотришь ли ты НХЛ? Какие команды твои любимые? И кто, по твоему мнению, может выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне?

– Конечно, я каждый день смотрю хайлайты. Не сказал бы, что у меня есть конкретная любимая команда, мне просто нравится смотреть хоккей. Если бы я должен был выбрать, то думаю, что «Флорида» имеет шанс выиграть снова.

– Какого соперника ты хотел больше видеть в финале? «Кременчуг» или «Сокол»? Или это не имело значения?

– Для меня это не имело значения. Важно, как мы играем как команда.

– Теперь, когда Киев Кепиталз уже попали в финал и счет в серии с Кременчугом 1:1, как ты оцениваешь шансы команды на чемпионский титул?

– Я думаю, у нас очень хорошие шансы (улыбается).

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