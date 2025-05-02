Сборная Украины обыграла Польшу на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

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На ЧМ по хоккею в дивизионе 1А состоялся матч между сборными Польши и Украины. Подопечные Дмитрия Христича одержали победу со счетом 4:1.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Сборная Польши открыла счет на 26-й минуте, реализовав численное преимущество.

Сборная Украины отыгралась благодаря точному броску Виктора Захарова. В третьем периоде подопечные Дмитрия Христича отправили в ворота соперника еще три шайбы и одержали победу со счетом 4:1.

После четырех туров сборная Украины занимает в турнирной таблице второе место. Для выхода в элитный дивизион команде необходимо не проиграть сборной Японии в основное время.

Mila: Великолепная новость! Надеюсь, следующий матч будет таким же удачным!

Jonny Mnemonik: Наши шокируют! Красавцы! Теперь нам достаточно ничьей с Японией в основное время для прохода в элиту.

Andrii Mykytenko: Вот это Христич дает жару!

Володимир: Остался сделать последний шаг к элите. Он бывает самый тяжелый. Держим кулаки за сборную в заключительном матче!

RKarp: Не знаю кому как, но мне стал больше хоккей нравиться чем футбол.

DK2025: МОЛОДЦЫ!!! Теперь надо – чтобы не зависеть от результатов других игр – не проиграть Японии в основное время. Думаю, что выход в элиту почти гарантирован. Но надо отдать все силы в последнем матче. Спасибо вам ребята, в такое тяжелое время вы столько радости украинцам приносите!!!

sahka1981: Просто молодцы!!! Даже не верится, казалось, чтобы закрепиться в этом дивизионе, уже хорошо будет, а теперь имеем отличные шансы на выход в элиту! Матч сложный был, несмотря на счет. С победой!

NikolayMaltsev: Ни в коем случае не расслабляйтесь в игре с японцами. Они непростые соперники и у нас непростая история встреч с ними. А за сегодняшний матч Браво Ребята. Больше нечего добавить.

sport.ua