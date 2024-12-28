Артемий Панарин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
Быстрые ссылки
28 декабря, суббота
21.00 (мск) «Флорида» — «Монреаль»
29 декабря, воскресенье
00.00 «Анахайм» — «Филадельфия»
00.00 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
00.00 «Ванкувер» — «Сиэтл»
03.00 «Бостон» — «Коламбус»
03.00 «Каролина» — «Нью-Джерси»
03.00 «Тампа» — «Рейнджерс»
03.00 «Торонто» — «Вашингтон»
03.00 «Виннипег» — «Оттава»
03.30 «Айлендерс» — «Питтсбург»
06.00 «Сан-Хосе» — «Калгари»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25