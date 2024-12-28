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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 28 и 29 декабря: «Торонто» — «Вашингтон», «Тампа» — «Рейнджерс» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 28 и 29 декабря: «Торонто» — «Вашингтон», «Тампа» — «Рейнджерс» и другие матчи

Артемий Панарин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

28 декабря, суббота

21.00 (мск) «Флорида» — «Монреаль»

29 декабря, воскресенье

00.00 «Анахайм» — «Филадельфия»

00.00 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

00.00 «Ванкувер» — «Сиэтл»

03.00 «Бостон» — «Коламбус»

03.00 «Каролина» — «Нью-Джерси»

03.00 «Тампа» — «Рейнджерс»

03.00 «Торонто» — «Вашингтон»

03.00 «Виннипег» — «Оттава»

03.30 «Айлендерс» — «Питтсбург»

06.00 «Сан-Хосе» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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