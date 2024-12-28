Сакраменто уволил главного тренера Брауна. Команду возглавит Даг Кристи

Пять лет Даг провел как раз будучи игроком Кингз

Сакраменто Кингз, где выступает украинский центровой Алексей Лэнь, провел смену главного тренера.

Со своей должности уволен Майк Браун. Коуч работал с Кингз с сезона 2022/23. При нем Сакраменто впервые за 16 лет вышел в плей-офф, а сам специалист получил награду Лучшего тренеру сезона.

Брауна заменит один из его ассистентов — Даг Кристи. 54-летний Кристи в НБА сыграл 14 сезонов, пять лет (2000-2005) защищал цвета Кингз.

Кингз идут на 12-й позиции в Западной конференции НБА (13-18). Завтра, 29 декабря, Кристи выведет Сакраменто на матч против Лос-Анджелес Лейкерс.

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