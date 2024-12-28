United Cup. Канада и Швейцария одержали непростые победы на старте соревнований

Результаты утренней сессии на командном турнире в Австралии
Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000
Действующие чемпионы: сборная Германии
Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка
ГРУППА A
КАНАДА 2-1 ХОРВАТИЯ
Лейла Фернандес – Донна Векич 6:4, 6:3
Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич 6:0, 4:6, 4:6
Лейла Фернандес/Феликс Оже-Альяссим – Лучия Чирич Багарич/Иван Додиг 6:3, 6:4
ГРУППА D
ФРАНЦИЯ 1-2 ШВЕЙЦАРИЯ
Клое Паке – Белинда Бенчич 3:6, 1:6
Уго Умбер – Доминик Штрикер 6:3, 7:5
Эликсан Лешемья/Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич/Доминик Штрикер 1:6, 6:7(4)
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Фото: Getty Images.
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