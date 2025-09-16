Экс-30-я ракетка мира, обыгравший в этом году Джоковича, объявил о помолвке

Итальянский теннисист сделал предложение своей девушке, с которой вместе уже более трех лет.



Маттео Арнальди и его девушка Мия Савио, с которой он встречается уже три года, объявили о помолвке. Пара сделала совместное сообщение в Instagram, опубликовав фото после предложения руки и сердца.

“Ты и я навсегда”, – написала Савио под снимком, на котором запечатлены романтические моменты после предложения.

Новость вызвала теплую реакцию как у коллег Арнальди, так и у друзей Савио. Среди тех, кто поздравил пару, были Танаси Коккинакис, Лука Нарди, Брэндон Накашима, а также Аян Брумфилд (девушка Фрэнсиса Тиафо) и Пейдж Лоренц, которая недавно обручилась с Томми Полом.

Несмотря на значительные изменения в личной жизни, на корте этот сезон для Арнальди выдался менее успешным, чем предыдущий. Сейчас он занимает 73-е место в мировом рейтинге и является лишь восьмым среди итальянских теннисистов. Его баланс матчей в этом году составляет 18-20.

Впрочем, в 2025-м Арнальди одержал несколько громких побед: на пути к четвертьфиналу “Мастерса” в Мадриде он обыграл Новака Джоковича, на турнире в Индиан Уэлсе одолел Андрея Рублева, а еще в начале сезона добрался до полуфинала турнира ATP 250 в Делрей-Бич.



btu.org.ua