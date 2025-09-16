В Aston Martin нашли причину схода Алонсо в Монце

В Aston Martin нашли причину неожиданного схода Фернандо Алонсо в Монце, когда после атаки поребрика на выходе из Ascari сломалась правая задняя тяга подвески, для которой это рядовая нагрузка.

Инженеры выяснили, что свою прочность элемент потерял из-за инцидента на первом круге. На записи с бортовых камер видно, что гравий и осколки врезались в машину испанца, в результате чего пострадала подвеска.

«Команда может подтвердить, что на первом круге гонки гравий попал в машину Фернандо в нескольких местах, включая подвеску, что привело к ее повреждению», — говорится в заявлении Aston Martin.

По ходу гонки команда не знала о полученных повреждениях. Небольшая, но постоянная нагрузка привела к окончательному выходу детали из строя.

