Аякс – Интер: прогноз и трансляция матча Лиги Чемпионов

17 сентября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме пройдет матч Лиги чемпионов, где «Аякс» примет «Интер». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть матч Аякс – Интер

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов в Украине принадлежат MEGOGO. Болельщики смогут увидеть игру как на телевизоре, так и на смартфоне или компьютере.

В какой форме подходит Аякс

«Аякс» подходит к встрече с переменным настроением. Последние сезоны для амстердамцев были провальными, и только в прошлом году появилась надежда на возрождение. Однако концовку Эредивизи клуб провалил и отдал титул ПСВ. Сначала командой руководил Франческо Фариоли, но после неудач он подал в отставку.

Новый тренер Джон Хейтинга пока тоже не впечатляет — ничьи с «Гоу Эхед Иглз» и «Волендамом» добавили скепсиса. Лишь в последнем матче «Аякс» уверенно победил «Зволле» со счетом 3:1, где главным героем стал 20-летний бельгиец Годтс. Но в Лиге чемпионов уровень соперников совсем другой, и «Интер» будет серьёзной проверкой.

Интер: потенциал и проблемы

У миланцев тоже непростая история. В прошлом сезоне «Интер» был близок к треблу, но в итоге остался без трофеев. Команда проиграла «Милану» в Суперкубке и кубке, а в чемпионате финишировала без титула, пропустив «Наполи» вперед. Самой болезненной стала катастрофа в финале Лиги чемпионов, где «Интер» уступил 0:5.

Новый тренер Кристиан Киву пока не оправдал ожиданий: поражение от «Флуминенсе» на клубном ЧМ и неудачи в Серии А, включая домашний проигрыш «Удинезе» и драматичную игру с «Ювентусом» (3:4). Тем не менее, старт сезона подарил болельщикам надежду — разгром «Торино» 5:0 показал атакующий потенциал команды.

История противостояний Аякс – Интер

История личных встреч насчитывает восемь матчей, начиная с 1972 года. «Интер» выигрывал четыре раза, а «Аякс» только дважды, включая финал Кубка чемпионов полвека назад.

Прогноз на матч

Букмекеры считают «Интер» фаворитом, но «Аякс» способен навязать борьбу дома. Оптимальная ставка — «обе команды забьют» с коэффициентом 1.65.

