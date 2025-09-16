Промоутер Джошуа: «Мы себе этого не простим. Бой должен состояться»

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри должен состояться, пусть даже оба супертяжа уже не находятся в топ-форме.

«Я думаю, мы себе этого не простим, если бой Джошуа – Фьюри не состоится. Мы будем бить себя по голове, если не организуем этот поединок. Это величайший бой в истории бокса. Сложно его с чем-то сравнить».

«Это больше, чем Кличко – Джошуа, Бенн – Юбенк и все остальные бои. Вся Англия остановится ради этого боя», – уверен Хирн.

Фьюри на этот момент объявил о завершении карьеры.

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

sport.ua