Штутгарт. Марта Костюк против Маркеты Вондроушовой в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в финал турнира WTA 500 в Штутгарте. Поединок против восьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой пройдет вторым запуском на центральном корте (ориентировочное начало игры в 17:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.04.2024): 198/114

Призовые за карьеру: $4,085,943

Дата рождения: 28/06/1999 (24 года)

Место рождения: Соколов, Чехия

Рост: 172 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Wimbledon; 2017 — Biel/Bienne)

Высший рейтинг WTA: 6 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 20.04.2024): 267/114

Призовые за карьеру: $9,778,887

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H2H: 0-1

2023 | BJKCup | Грунт | Маркета Вондроушова — 6:2, 6:1

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Лаура Зигемунд (Германия, №84) 6:3, 6:7(4), 6:4

R2: [5] Чжэн Циньвэнь (Китай, №7) 6:2, 4:6, 7:5 — отыграла 5 матчболов

QF: [3] Коко Гауфф (США, №3) 3:6, 6:4, 7:6(6)

Маркета Вондроушова

R1: Донна Векич (Хорватия, №37) 6:4, 6:3

R2: Анастасия Потапова (-, №36) 7:6(5), 6:1

QF: [2] Арина Соболенко (-, №2) 3:6, 6:3, 7:5

История на турнире

Марта Костюк — 4/1 | Костюк второй раз играет в Штутгарте. В 2018 году она из квалификации дошла до второго раунда основной сетки.

Маркета Вондроушова — 5/3 | Вондроушова четвертый раз выступает в Штутгарте и впервые дошла здесь до полуфинала.

Выступления на грунте (на 20/04/2024):

Марта Костюк — 66/31 (3/0 в этом году)

Маркета Вондроушова — 95/32 (3/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 15/6

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 4/2 | Доха — R2, Индиан-Уэллс — 1/2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Маркета Вондроушова — 5/4

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 4/2 | Доха — R3, Дубай — 1/4, Индиан-Уэллс — R3 (снялась до матча)

United Cup — 1/1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, В, П, В

Маркета Вондроушова — В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк — 5/7 | Костюк впервые сыграет в рамках WTA-тура против теннисистки из Чехии, после матчей за сборную в апреле прошлого года, когда она уступила Маркете Вондроушовой и победила Барбору Крейчикову на грунте в Турции.

Маркета Вондроушова — 7/7 | Вондроушова проведет второй матч против теннисистки из Украины в этом сезоне. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла Даяне Ястремской.

Марта Костюк — проведет свой 163-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 86 побед (53%).

Маркета Вондроушова — проведет свой 241-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 151 победа (63%).

Марта Костюк — сыграет 24-й матч против соперницы из топ-10 и будет бороться за свою седьмую победу. В этом сезоне она обыграла Джессику Пегулу (№5) на турнире в Сан-Диего, а также Чжэн Циньвэнь (№7) и Коко Гауфф (№3) в предыдущих матчах в Штутгарте.

Марта Костюк — проведет 7-й полуфинал на уровне WTA тура (2-й на грунте) и будет бороться за свой 3-й финал (первый на грунте). Она дошла до этой стадии на грунтовом турнире впервые с апреля 2021 года (Стамбул).

Маркета Вондроушова — 15-й раз дошла до полуфинала на турнире WTA (5-й раз на грунте) и будет бороться за свой 7-й финал (3-й на грунте).

Победительница этого матча получит $76 225 призовых и 325 рейтинговых очков. Проигравшая — $44 526 призовых и 195 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Маркету Вондроушову и предлагает на ее победу коэффициент — 1,48. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 2,90.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 3,00, а победа Маркеты Вондроушовой оценивается коэффициентом — 1,47.

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btu.org.ua