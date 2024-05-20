Камилу Джорджи, внезапно завершившую свою карьеру, обвинили в ограблении виллы, которую она арендовала перед своим бегством из Италии

Новость о том, что экс-26-я ракетка мира Камилла Джорджи приняла решение завершить карьеру стала полной неожиданностью для теннисного мира, тем более, что сама итальянка никак не прокомментировала эту информацию, после ее появления.

История стала принимать более драматичный оборот, когда в итальянских СМИ появилась информация о том, что теннисистку обвиняют в уклонении от уплаты налогов и возможно именно это стало причиной ее внезапного решения уйти из тенниса. К тому же известно, что в Италии все еще не закрыли дело в отношении Джорджи по поводу возможной подделки сертификата о вакцинации от коронавируса. Ожидается, что окончательный вердикт вынесут летом этого года.

Вскоре после появления этих сообщений Камилла Джорджи наконец официально объявила об уходе из тенниса в своих социальных сетях, а также призвала своих болельщиков не верить историям, которые они читают в СМИ. Последнее сообщение поступило от ее юридической команды, которая утверждала, что причиной ее ухода из спорта стала усталость и она не связана с каким-либо расследованием, проводимым итальянскими властями.

«Камила скоро вернется в Италию», — заявили адвокаты теннисистки. Они объяснили, что ее внезапный отъезд из резиденции в Каленцано носит временный характер и вызван семейными разногласиями и необходимостью взять паузу, чтобы обдумать новую жизнь после завершения теннисной карьеры. Они подчеркнули, что спортсменка не намерена уклоняться от расследования или ответственности, и сотрудничает со следствием, когда это требуется.

Также юридические представители Джорджи пояснили, что на ее уход из спорта не повлияла сумма неуплаченных налогов в размере 465 тысяч евро, заявив, что она в любом случае планировала завершить карьеру в течение нескольких месяцев. Они объяснили это так: «После перенесенного коронавируса Камила думала о том, чтобы постепенно сбавить обороты, ей было трудно справляться со стрессом, связанным с соревновательной деятельностью».

Напомним, что свой последний матч в карьере 32-летняя обладательница четырех титулов WTA провела в марте на турнире WTA 1000 в Майами, где во втором круге проиграла Иге Швёнтек (1:6, 1:6).

Однако сегодня история исчезновения Камилы Джорджи приобрела новый оборот. Как сообщает издание La Repubblica, владелец виллы в Каленцано, где теннисистка жила последние несколько месяцев, перед своим исчезновением, заявил о том, что итальянка уехала не сказав ни единого слова и не оплатив шесть месяцев арендной платы. «Они забрали с собой половину нашей мебели. Персидские ковры, дорогая мебель, даже антикварный стол весом в полтонны. Речь идет об ущербе от 50 до 100 тысяч евро», — добавил владелец виллы.

Сообщается, что собственник дома обменялся сообщениями с отцом теннисистки Серджио, но никакого положительного результата не получил. «Я написал ему, что они должны хотя бы вернуть нам наши вещи, но он ответил в презрительной манере, сказав, что это малоценные предметы. Подобное поведение вызывает отвращение у меня, пострадавшего не только экономически, но и эмоционально. Я не могу знать, насколько это правда и сколько Камила должна государству, но я знаю, что она должна нам. Эти предметы — часть жизни моей матери и моей: я хочу вернуть их, хотя бы в таком количестве, поскольку на многие тысячи евро задолженности по арендной плате мы уже не надеемся», — сказал он.

В данный момент точное местонахождение итальянской теннисистки все также остается неизвестным и дальнейшее развитие ее истории вызывает все больше вопросов.

btu.org.ua