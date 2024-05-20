Юки Цунода: Над стартом нам нужно работать

Юки Цунода заработал единственное очко для RB в Имоле, а Даниэль Риккардо финишировал 13-м…

Юки Цунода (10-й): «Я рад заработать очки на домашней трассе нашей команды, на глазах наших сотрудников.

Старт немного подпортил мне гонку, я потерял пару позиций из-за Нико Хюлкенберга. Он был быстр на прямых, нам не хотелось оказаться позади него, поэтому мы провели пит-стоп раньше, чем планировали. Для меня это был решающий момент гонки, мы всё сделали верно. Из-за этого второй отрезок получился долгим и сложным, но команда справилась.

Старт – ключевой момент, над которым нужно работать. Но работа идёт, мы делаем всё, чтобы добиться максимума от нашей машины. Не сомневаюсь – у нас всё получится».

Даниэль Риккардо (13-й): «Не знаю, что пошло не так на старте, мне казалось, что я всё сделал верно, но потеря позиции стоила мне очков в гонке. С причинами мы разберёмся. К сожалению, машине не хватало стабильности, так что мы сразу выбыли из борьбы за очки.

Позже я оказался в группе гонщиков, а поведение машины в возмущённом воздушном потоке – наше слабое место. Но и эту проблему мы непременно решим.

На свободной трассе мы были быстры и показывали хорошее время, но в трафике сразу становилось сложнее».

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